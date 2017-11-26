İrem Derici makyözüyle eğlencede

İrem Derici, önceki akşam Asmalımescit’te görüntülendi. Cadde'nin haberine göre, bir mekanda 5 yıllık makyözüyle eğlenen Derici, mekan çıkışı yanına gelen sokak çalgıcıları ile şarkılar söyledi. Şarkıcı, çalgıcılara 200 TL bahşiş verdi.

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