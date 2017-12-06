8 | 9

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi.



Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.



İlk dizisi olan Kocamın Ailesi’yle oyunculuk kariyerine adım attı.



Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı ve yavaş yavaş tanınmaya başlandı.



Fox Tv ekranlarında yayınlanan Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırıyor.