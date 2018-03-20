A Milli Futbol Takımı ile 23 Mart Cuma günü özel maçta Antalya'da karşılaşacak İrlanda Cumhuriyeti, bu kentteki ilk antrenmanını yaptı.

Antalya'ya dün gelen ve Belek Turizm Merkezi'nde kampa giren İrlanda Cumhuriyeti, konakladığı otelin tesisinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İrlanda Cumhuriyeti, Türkiye maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

İrlanda Cumhuriyeti A Milli Takımı Teknik Direktörü Martin O'Neill'ın, Türkiye maçı için belirlediği 30 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Rob Elliot (Newcastle United), Colin Doyle (Bradford City), Kieran O'Hara (Manchester United), Keiren Westwood (Sheffield Wednesday)

Defans: Seamus Coleman (Everton), Cyrus Christie (Fulham), Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers), Declan Rice (West Ham United), John Egan (Brentford), Shane Duffy (Brighton), Ciaran Clark (Newcastle United), Kevin Long (Burnley), Alex Pearce (Derby County), Darragh Lenihan, Derrick Williams (Blackburn Rovers), Greg Cunningham (Preston North End), Enda Stevens (Sheffield United)

Orta Saha: Alan Judge (Brentford), Conor Hourihane (Aston Villa), Jeff Hendrick (Burnley), Harry Arter (Bournemouth), David Meyler (Hull City), Eunan O'Kane (Leeds United), Liam Kelly (Reading), Alan Browne, Daryl Horgan (Preston North End), James McClean (West Bromwich Albion)

Forvet: Shane Long (Southampton), Scott Hogan (Aston Villa), Sean Maguire (Preston North End)

Martin O'Neill, Türkiye maçı öncesi 22 Mart Perşembe günü saat 17.30'da karşılaşmanın oynanacağı Antalya Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.