Eyüp Güzeltepe'deki bir parkta cesedi bulunan işadamı Yaşar Tekmanlı'nın ölümü ile ilgili olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, cinayete karıştığı iddia edilen 7 şüpheli hakkında düzenlediği iddianamede, şüpheliler hakkında 12 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları talep etti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre işadamı Yaşar Tekmanlı'nın ölümüyle sonuçlanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi:

Ahmet C. ile Selami C. adlı kişiler, Ortaköy'de Palalı Sabri lakaplı Sabri Çelebi'ye ait gece kulübüne de saldırı düzenleyen "Arap çetesi"ne başvurarak "İşadamı Yaşar Tekmanlı'nın araç alım satımından dolayı bize 700 bin lira borcu var" diyerek tahsil edilmesini istedi. Bunun üzerine çete üyeleri Gürhan E. ve Ümit A. harekete geçti. İki şüpheli, Yalova'da yaşayan işadamı Yaşar Tekmanlı'yı otomobille alarak İstanbul'a getirdi. Eyüp'de boş araziye götürülen Tekmanlı burada öldürüldü. Olayda silahı kullanan kişinin Ümit A. olduğu belirlendi. Şüpheli Ümit A.'nın konuşmak için araçtan indirdiği işadamını hakaret ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Ahmet C. ve Selami C.'nin azmettirici, cinayeti işleyen şüphelinin de Ümit A. olduğu belirtildi. İddianamede, 3 şüpheli hakkında "Tasarlayarak adam öldürme ve azmettirme, yağmaya teşebbüs, hürriyetten yoksun bırakma" suçlarından" ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıldan 26 yıla kadar hapis talep edildi.



4 ŞÜPHELİYE 26 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İddianamede, diğer şüpheliler Ali Y., Erhan A., Gürhan E., Melih S. hakkında ise "Yağmaya teşebbüs, hürriyetten yoksun bırakma" suçlarından 12 yıldan 26 yıla kadar hapis talep edildi.

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