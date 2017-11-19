Işıl Reçber, vahşi doğa fotoğrafları sergisine leopar desenli eteğiyle geldi

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, Afrika'da çektiği vahşi doğa fotoğraflarıyla İstanbul'da sergi açtı. Sosyetik isim Işıl Reçber'in sergiye geldiği kıyafet şaka konusu oldu.

Posta'nın haberine göre, oyuncu Engin Altan Düzyatan Kenya’daki Masai Mara’da vahşi doğa fotoğrafları çekmişti.

Bunları İstanbul’daki Zorlu PSM’de ‘Sen De Tanık Ol’ adlı sergiyle beğeniye sundu.Sergideki 53 fotoğrafın satışından elde edilecek gelirle Afrika’da su kuyuları açılacak. Sergiye eşi Rüştü Reçber ile gelen Işıl Reçber'in kıyafeti şaka konusu oldu.

Işıl Reçber’in, Dolce Gabbana marka eteği 4 bin 300 lira.

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Engin Altan Düzyatan