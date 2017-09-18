Kaymakam Fatih'in ve ekibinin hikayesini anlatan, yeni sezonuyla İstanbul'da geçen İsimsizler'de artık Türkiye'nin enerji kaynaklarını sömüren enerji baronlarıyla mücadele başladı. Peki İsimsizler 15. bölümde neler yaşanacak? Yeni bölümde Fatih ve ekibini neler bekliyor? İşte İsimsizler 15. bölüm detayları...
FATİH VE EKİBİ ARTIK KOR YAKUP'LA İŞ BİRLİĞİ YAPACAK
İsimsizler'in bu akşam ekrana gelecek olan 15. bölümünde;
Fatih, Kudret'in binasının önünde Kor Yakup'la karşı karşıya gelmiştir. İki tarafta birbirlerine silah doğrultmuşlarken, yukarıdan kim olduğunu bilmedikleri bir kadın düşer. Fatih ve arkadaşları polis gelmeden bina önünden ayrılır.
Kurmay onlara Kor Yakup'la birlikte çalışacaklarını söyler. Başta Dayı olmak üzere bu kimsenin hoşuna gitmemiştir. İsimsizler ele geçirdikleri bir istihbarat sonucunda Kudret'in büyük bir terör saldırısı planladığını öğrenir. Zamanları azdır. İpuçlarını birleştiririler. Terör saldırısını önlemek için Kor Yakup'la birlikte İstanbul'un tehlikeli sokaklarına inerler.
Acaba terör saldırısı nasıl olacaktır? Kudret'in sinsi planlarını önlemeyi başaracaklar mıdır?
İSİMSİZLER, BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLE İKİNCİ SEZONA BAŞLADI
Geçtiğimiz hafta ekrana gelen 14. bölümüyle ikinci sezona başlayan İsimsizler'de
Fatih Keskin hiç tanımadığı bir mekanda uyanır. Helikopter kazasından sonra ne olduğunu hatırlayamamaktadır. Hasta yatağında daha ne olduğunu anlayamadan silahlı baskına uğrayan Fatih’i büyük bir sürpriz beklemektedir. Virankaya’da değil, İstanbul'da olduğunu görecek olan Fatih bir kez daha amansız bir mücadelenin içine düşerken, bir yandan cevaplanması gereken onlarca sorunun da cevaplarını aradılar.
Bu kez düşman kimdir? Bulunduğu durumu çözmek ve bir seçim yapmak zorunda kalacak olan Fatih tüm bu kaosun içinde yaklaşan düşmanın büyüklüğünden henüz habersizdir.
İSİMSİZLER OYUNCULARI
Uğur Güneş (Fatih Keskin karakteri)
Hande Soral (Handan Manasoğlu karakteri)
Kürşat Alnıaçık (Kudret Yıldırım karakteri)
Bülent Alkış (Hasan Bozkırlı karakteri)
Çağkan Çulha (Murat Gürcan karakteri)
Musab Ekici (Derman Taşçı karakteri)
Mert Öcal (Tufan Aslan Kalender karakteri)
Atsız Karaduman (Kor Yakup karakteri)
- İsimsizler
- İsimsizler 15. bölüm
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