İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 2 yeni kredi

İslam Kalkınma Bankası (İKB) 312 milyon eurosu Hazine Müsteşarlığı'na, 200 milyon eurosu da "Hazine garantisi"yle Türkiye Kalkınma Bankası'na olmak üzere Türkiye'ye toplam 312 milyon euro ve 200 milyon dolar kredi verdi.
Hazine, İslam Kalkınma Bankası'ndan yüksek hızlı tren için 312 milyon euro kredi aldı. Ayrıca, Hazine garantisinde Türkiye Kalkınma Bankası da 200 milyon dolar kredi sağladı. Bugünku kur üzerinden hesaplandığında finansmanın TL değeri yaklaşık 2 milyar 250 milyon liraya tekabül ediyor.
HIZLI TREN VE ENERJİ İÇİN KULLANILACAK
Hazine'den yapılan açıklamaya göre, kredi anlaşmalarını, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 33. Bakanlar Toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şişmşek imzaladı.
Hazine Müsteşarlığı ile İKB arasında imzalanan, beş yılı geri ödemesiz olmak üzere 20 yıl vadeli finansman anlaşması ile sağlanan 312 milyon euroluk kredi; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "106 Adet Yüksek Hızlı Tren Seti Temini Projesi" kapsamında 10 adet hızlı tren setinin alımında kullanılacak.
Hazine'nin geri ödeme garantisi altında Türkiye Kalkınma Bankası ile İKB arasında imzalanan finansman anlaşması ile sağlanan beş yılı geri ödemesiz, 20 yıl vadeli 200 milyon dolarlık kredi de, enerji, enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji projeleri için kullandırılacak.
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