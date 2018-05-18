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Hz. Süleyman'ın Krallığı (The Kingdom Of Solomon)- 2010

Filmin yönetmenliğini Shahriar Bahrani üstlenirken filmin başrolünde Amin Zendegani yer alıyor. Kadrosunda Abas Ghelich Loo, Javad Taheri, Sirous Saber ve Arjang Amirfazli gibi isimlerin rol aldığı İran yapımı olan film Hz. Süleyman‘ın yaşamını en kapsamlı anlatan filmlerden biri olarak gösteriliyor.