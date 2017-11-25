İsmail Köybaşı: Evlenmeyi düşünüyoruz

Cadde’nin haberine göre, romantik geçen yemek sonrası çıkış kapısında birbiriyle şakalaşan İsmail Köybaşı ile sevgilisi, flaşlar patlayınca panikledi.



İlk şoku üzerinden atan Köybaşı, elini sevgilisinin omzuna atarak “Bari böyle çekin” dedi.



Köybaşı, sevgilisinin ismini açıklamazken, “Evlenmeyi düşünüyoruz” diyerek müjdeli bir haber verdi.

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