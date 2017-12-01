İsmet Özhan sorusu Muazzez Ersoy’u çıldırttı!

Cadde’de yer alan habere göre, Ersoy, 2001 yılında 4 ay evli kalıp boşandığı İsmet Özhan'ın son halinin sorulması üzerine gerilip "Ay hadi görüşürüz" dedi.

Kameralar önünde tepkisini göstermeyen Ersoy'un, daha sonra alışveriş merkezinin bir alt katında öfke patlaması yaşadığı ve görevlilere bağırarak basın mensuplarını şikayet ettiği ortaya çıktı.

İsmet Özhan

Muazzez Ersoy