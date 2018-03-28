İspanya ile Arjantin hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

ISCO, HAT TRICK YAPTI!

Messi'siz Arjantin, maça çok da iyi başlamadı ve dakikalar 12'yi gösterdiğinde Diego Costa gol perdesini açtı ve İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. Bu golün 15 dakika sonrasında ise bu kez Isco sahneye çıkan isim oldu ve farkı 2'ye çıkardı.

39. dakikada ise Arjantin'in defansif gücünün büyük bölümünü oluşturan Otamendi bu kez skora katkı verdi ve farkı 1'e indirdi. Bu gol ilk yarının da skorunu belirleyen gol oldu.

İkinci yarıda iki takımın da atakları vardı ama golleri bulan taraf İspanya oldu. 52. dakikada Isco, 55. dakikada Alcantara skoru bir anda 4-1'e getirdi.

Durmak nedir bilmeyen İspanya, 73. dakikada bu kez Iago Aspas ile 5. golünü buldu ve maçta durum 5-1'e geldi. Maçın yıldızlarından olan Isco bu kez de 76. dakikada sahneye çıktı ve farkı 5'e çıkardı, skoru da 6-1 yaptı!

Bu goller, Arjantin'i bir anda yerle bir etti. Maçta Arjantin'in bir topu da direkten döndü ve girdiği pozisyonlar 3. bölgede sonuç getirmeyince İspanya, Arjantin'i adeta sahadan sildi. Hazırlık maçı olmasına karşın tarihe geçecek bu müsabaka, 6-1'lik sonuçla sona erdi.