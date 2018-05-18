İsrail Turizm Bakanı Yariv Levin, İsrail vatandaşlarına ‘Türkiye’ye gitmeme’ çağrısında bulundu. 2010 yılında İsrail’in Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine düzenlediği ve 9 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından Türkiye’ye gelen İsrailli turist sayısı dibe vurmuştu.

2013 yılında ilişkilerin onarılması için atılan adımların ardından yükselişe geçen İsrailli turist sayısı 2017’de ise 380 bin ziyaretçiye ulaştı. 2018 yılının ilk 3 ayında Türkiye’ye gelen İsrailli sayısı ise 63 bin oldu. İsrail, Türkiye’den tarım ürünleri ithalatını da dondurmuştu.



