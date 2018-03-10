Karşılaşmaya iyi başlayan TOFAŞ, ilk 2 dakikayı 7-2 önde geçti. Savunma direncini artıran ve hücumda sayılar bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Buva'nın pota altından kaydettiği basketle 7. dakikada skor üstünlüğünü yakaladı: 13-11. Karşılıklı basketlerle geçilen kalan bölümde TOFAŞ'ın Henry, Morgan ve Paunic ile bulduğu sayılara Toolson, Bircevic ve Mert Çevik'le cevap veren ev sahibi takım, ilk periyodu 24-23 üstün tamamladı.
İkinci periyodun ilk bölümünde Barış Ermiş, Berkan Durmaz ve Owens'ın kaydettiği basketlerle 10-2'lik seri yakalayan TOFAŞ, 14. dakikayı 33-26 üstün geçti. Hücumda ritmini yitiren TOFAŞ karşısında Buckner ve Klobucar'ın üst üste attığı sayılarla oyunda yeniden dengeyi kuran ev sahibi takım, Buva'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden attığı basketle 17. dakikada beraberliği sağladı: 37-37. Hücum fırsatlarını değerlendiremeyen TOFAŞ önünde Buckner, Toolson ve Bircevic ile skor üreten İstanbul Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 45-43 önde gitti.
İkinci yarıya iki takım da hücumda tutuk başladı. TOFAŞ, Henry'nin üst üste kazandırdığı sayılarla 24. dakikada öne geçti: 49-50. Kalan bölümde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Bircevic, Klobucar ve Toolson ile attığı basketlere Morgan ve Owens ile yanıt veren konuk ekip, dördüncü periyoda 59-57 üstün girdi.
Final periyoduna 6-0'lık seriyle başlayan TOFAŞ, 33. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 57-65. Thompson ve Klobucar ile 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste 2 basket bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 39. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 69-72. Ardından yakaladığı hücum fırsatlarını değerlendiremeyen ev sahibi takım karşısında Mejia ve Barış Ermiş ile skor üreten TOFAŞ, karşılaşmadan 80-73 galip ayrıldı.
Öte yandan karşılaşmada teknik faulün yanı sıra sportmenlik dışı faul de alan İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu oyuncu Buckner, 25. dakika içinde hakem tarafından oyun dışına gönderildi.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 73 - TOFAŞ: 80
SALON: Cebeci
HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Kerem Baki
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Klobucar 10, Toolson 11, Bircevic 11, Uğur Dokuyan 2, Buva 23, Ayberk Olmaz, Buckner 7, Mert Çevik 3, Thompson 6
TOFAŞ: Henry 12, Mejia 17, Barış Ermiş 7, Morgan 12, Kadji 9, Berkan Durmaz 6, Owens 6, Muhsin Yaşar 2, Yiğit Arslan 4, Paunic 5
1. PERİYOT: 24-23
DEVRE: 45-43
3. PERİYOT: 57-59
DİSKALİFİYE: 24.29 Buckner (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)
BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 31.10 Morgan, 34.35 Owens, 35.12 Kadji (TOFAŞ)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.