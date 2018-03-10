Karşılaşmaya iyi başlayan TOFAŞ, ilk 2 dakikayı 7-2 önde geçti. Savunma direncini artıran ve hücumda sayılar bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Buva'nın pota altından kaydettiği basketle 7. dakikada skor üstünlüğünü yakaladı: 13-11. Karşılıklı basketlerle geçilen kalan bölümde TOFAŞ'ın Henry, Morgan ve Paunic ile bulduğu sayılara Toolson, Bircevic ve Mert Çevik'le cevap veren ev sahibi takım, ilk periyodu 24-23 üstün tamamladı.

İkinci periyodun ilk bölümünde Barış Ermiş, Berkan Durmaz ve Owens'ın kaydettiği basketlerle 10-2'lik seri yakalayan TOFAŞ, 14. dakikayı 33-26 üstün geçti. Hücumda ritmini yitiren TOFAŞ karşısında Buckner ve Klobucar'ın üst üste attığı sayılarla oyunda yeniden dengeyi kuran ev sahibi takım, Buva'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden attığı basketle 17. dakikada beraberliği sağladı: 37-37. Hücum fırsatlarını değerlendiremeyen TOFAŞ önünde Buckner, Toolson ve Bircevic ile skor üreten İstanbul Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 45-43 önde gitti.

İkinci yarıya iki takım da hücumda tutuk başladı. TOFAŞ, Henry'nin üst üste kazandırdığı sayılarla 24. dakikada öne geçti: 49-50. Kalan bölümde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Bircevic, Klobucar ve Toolson ile attığı basketlere Morgan ve Owens ile yanıt veren konuk ekip, dördüncü periyoda 59-57 üstün girdi.

Final periyoduna 6-0'lık seriyle başlayan TOFAŞ, 33. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 57-65. Thompson ve Klobucar ile 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste 2 basket bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 39. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 69-72. Ardından yakaladığı hücum fırsatlarını değerlendiremeyen ev sahibi takım karşısında Mejia ve Barış Ermiş ile skor üreten TOFAŞ, karşılaşmadan 80-73 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmada teknik faulün yanı sıra sportmenlik dışı faul de alan İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu oyuncu Buckner, 25. dakika içinde hakem tarafından oyun dışına gönderildi.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 73 - TOFAŞ: 80

SALON: Cebeci

HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Kerem Baki

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Klobucar 10, Toolson 11, Bircevic 11, Uğur Dokuyan 2, Buva 23, Ayberk Olmaz, Buckner 7, Mert Çevik 3, Thompson 6

TOFAŞ: Henry 12, Mejia 17, Barış Ermiş 7, Morgan 12, Kadji 9, Berkan Durmaz 6, Owens 6, Muhsin Yaşar 2, Yiğit Arslan 4, Paunic 5

1. PERİYOT: 24-23

DEVRE: 45-43

3. PERİYOT: 57-59

DİSKALİFİYE: 24.29 Buckner (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 31.10 Morgan, 34.35 Owens, 35.12 Kadji (TOFAŞ)