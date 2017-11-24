İstanbul Cuma namazı saati - İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma vakti

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, yaklaşan Cuma namazı öncesinde namazı kaçırmamak ve tam vaktinde camilerde yerini almak için Cuma namazı saatini araştırmaya başladı. İnternet üzerinde namaz saatini öğrenmek için "İstanbul Cuma namazı saat kaçta?" ve "İstanbul Cuma saati" aramalarını yapan vatandaşlar, namazı bekliyor. Peki bu hafta İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbullu vatandaşlar, camilerde her hafta büyük katılımla kılınan Cuma namazı öncesinde namazın saatini araştırmaya başladı. Namazı kaçırmak istemeyen ve vaktinde camilerde yer almak isteyen vatandaşlar, namaz saatini bekliyor.

İstanbul'da bu hafta Cuma namazı saat 12:58'de okunacak olan öğle ezanının ardından kılınacak. Camilerde yoğun katılımla kılınan Cuma namazı için bu hafta da katılımın yüksek olması bekleniyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

İslam dininde bayram günü olarak kabul edilen Cuma günlerine özgü bir namaz olan Cuma namazı, bu hafta da camilerde büyük katılımla kılınacak. Namazı bekleyen vatandaşlar bir yandan namaz vaktini araştırırken bir yandan da Cuma namazını hatalı kılmamak ve bilgilerini pekiştirmek için "Cuma namazı nasıl kılınır?" diye araştırıyor. Peki Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma namazı tek başına kılınmaz, öğle vaktinde cemaatle kılınır. Öğle ezanı okununca, önce dört rek'at Cuma namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya"denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir. Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur. İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur. Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur. Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur. Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur (harama yakın). Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir. Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir. Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır. Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama" Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya". Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır.

Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur. Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namazı şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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