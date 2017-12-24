Meteorolojiden son dakika hava durumu bilgileri gelmeye devam ediyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Tunceli ve Bingöl'ün yükseklerinde yoğun kar, Adana'nın doğu ilçeleri, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olmak üzere, kıyı kesimler, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI MI?

İSTANBUL'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kartal Çarşı Mahallesi'nde yağan kar zemini beyaza bürüdü. Park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Bir mahalle sakini, "Kar yağdı. Biraz geç geldi. Kalktım, uyandım, sevindim. Hava soğudu pislikler de gitti. İstanbul güzel karla uyandı bu sabah dedi. Yağan kar ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana'nın doğu ilçeleri, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI; Antalya'nın doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Tunceli ve Bingöl'ün yükseklerinde yoğun kar (20 Cm üzeri) yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Bugün akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Düşük görüş mesafesi, hava kalitesinde azalma, trafikte aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, doğusu ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yağmurlu

KOCAELI °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

TEKİRDAG °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

MUGLA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunun yüksek kesimlerinde yoğun kar, Adana'nın doğu ilçeleri, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak olmak üzere kıyılar ile Doğu Akdeniz'de yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunun yükseklerinde yağun kar şeklinde olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MERSİN °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 7°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

TOKAT °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Iğdır çevreleri ile bölgenin batı kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Güneydoğu kesimler ile Tunceli ve Bingöl'ün yükseklerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinden olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MARDİN °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege 'de kuvvetli fırtına; Batı Akdeniz'de fırtına, Marmara ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), doğusunda 4 ila 6 (30-50 km/sa), yer yer 7 (60 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğlle saatlerinde batısında 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz'de öğle saatlerinde 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, ilk saatlerde doğusu aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatı, akşam güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde güneyinde 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa), sabah saatlerinden itibaren güneyinde 7 ila 9 (75-90 km/sa), gece 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 4,0 ila 5,0m, kuzeyinde 2,0 ila 3,0m, zamanla 1,0 ila 2,0 m, Görüş: Zayıf, kuzeyinde iyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinde batısında 6 ila 8 (50-75 km/sa); Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, 3 ila 5, batısında akşam kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, batısında akşam saatlerinde 3,0 ila 4,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtına anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatı, zamanla kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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