İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, İstanbul'da 3 farklı adreste uyuşturucu madde depolandığı ve ticaretinin yapıldığını tespit etti.

İHA'nın haberine göre, belirlenen adreslerde fiziki ve teknik takiplerini tamamlayan narkotimleri, sabaha karşı özel harekat polislerinin ve narkotik köpeğinin de desteğiyle 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kartal'da bir apartman dairesine baskın yapan polis ekipleri, evde bulunan şahısları etkisiz hale getirdi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah, pompalı tüfek ve mermi uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, alınan sağlık raporlarının ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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