İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği Filistinlilere yönelik katliamın protesto edileceği İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nın içinde olduğu büyük bir alana uçuş yasağı getirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığı bilgilere göre, Yenikapı Meydanı'nın içinde olduğu 8 deniz mili yarıçapındaki bölgeye 14:00 ile 23:59 saatleri arasında görevli olmayan devlet hava araçları trafikleri ve tüm sivil VFR trafiklerin yaklaşması, girişi ve kalkışı yasaklandı.

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