Carrefoursa, Bayrampaşa’da yer alan arazisini elden çıkardı. Carrefoursa hipermarket, otopark ve ticaret merkezinden oluşan 63 bin metrekarelik arazisini 134 milyon TL artı KDV’ye (145 milyon TL) Re-Pie Gayrimenkul Yatırım Fonu’na sattı. Re-Pie Genel Müdürü Hasan Bayhan, söz konusu satın almayı uzun vadeli bir yatırım olarak gördüklerini belirterek şöyle konuştu: “Biz araziyi çok uygun fiyata aldık. Arsanın rayiç bedeli belediye tarafından 214 milyon TL olarak belirlendi. Ancak gayrimenkul satışlarında durgunluk yaşandığı bir ortamda ödemeyi nakit olarak yapınca, bu fiyata anlaşabildik. Uzun vadeli bir yatırım olarak görüyoruz; arsanın değerini bulmasını bekleyeceğiz. İleride arsayı ufak parçalar halinde ya da hastane, üniversite gibi kurumlara toptan satmayı planlıyoruz” diye konuştu. Carrefoursa’dan KAP’a yapılan açıklamada ise lisanslı bir değerleme şirketinin arsa bedelini, 133 milyon 690 bin TL artı KDV olarak belirlediği bildirildi.
GEÇİCİ KİRALANACAK
Gazete Habertürk'ten Erdem Aktürk'ün haberine göre Bayhan, arsayı satana kadar lojistik firmalarına ya da otopark işletmelerine geçici olarak kiraya vereceklerini söyledi. Arsanın şu andaki imar planında, emsal oranının 0.5 olduğunu ve sadece ticari yapılaşmaya açık olduğunu aktaran Bayhan, “Ancak çevresindeki arsalarda konut, ticari ve turizm yapıları mevcut. O arsalarda emsal 2 oranında. İleride otogar ve hal taşınırsa bölgenin potansiyeli artacak. Komşu markalı konutlarda 2’nci el konutların metrekare fiyatları 5-6 bin TL arasında. Biz de arsamızın değerinin yaklaşık 400-500 milyon TL’ye ulaşmasını bekliyoruz” dedi.
AZERİLER VE KATARLILAR ORTAK OLDU
Fona yerli, Azeri ve Katarlı firmaların yatırım yaptığını belirten Bayhan, “Fonun amacı değer artaşını beklemek. Yatırımcılar da paralarını 5 yıldan önce çekemeyeceklerini biliyorlar” dedi.
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