Mustafa Kemal Atatürk’ün "Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır" sözüyle başlayan raporda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile İstanbul Valisi Vasip Şahin'in Türk Polis Teşkilatı'nın 2017'deki kuruluş yıl dönümü kutlamalarındaki mesajlarına yer verildi.
AA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın, "Gayemiz İstanbul'u öncelikle Türkiye'nin, sonra da bütün Avrupa ve dünyanın en güvenilir şehri yapmak ve dünyaya da bunu göstermektir. 2017 yılında terörün İstanbul’un gündeminden düşürülmesi, Türkiye'de ilk defa uygulanan projelerden ülke geneline yayılan önemli projelere, şehit ve gazilerimize gösterilen ilgiden, halkımızın her kesimine ulaşmaya kadar dolu dolu bir 2017 yılı yaşandı." mesajı da raporda yer aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün şube ve ilçe birimlerince yapılan operasyon, proje ve çalışmaların fotoğraflarıyla yer bulduğu faaliyet raporu 268 sayfadan oluşuyor.
Faaliyet raporunun giriş sayfasında ayrıca, katkılarından dolayı Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü ile raporun editörlük görevini yapan gazeteci Şenol Gezer'e teşekkür edildi.
Raporun hazırlanmasında, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Hüseyin Güleç ve Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerin de katkısı bulunduğu ifade edildi.
23 MİLYON GBT SORGUSU YAPILDI
Faaliyet raporunda, geçen yıl, 6 bin 399 uygulamanın yapıldığı, 23 milyon kişinin Genel Bilgi Tarama Sistemi (GBT) taraması yapılarak 97 bin 656 aranan şüphelinin yakalandığı, 7 bin 310 silahın bulunduğu bildirildi.
Ayrıca, Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yıl içinde 110 el yapımı bomba ve 10 askeri mühimmat olmak üzere 120 patlayıcıyı etkisiz hale getirdiği, çevre güvenliği sağlanarak yapılan operasyonlarda ise 284 şüpheli pakete müdahale edildiği ve şube bünyesinde bulunan "bomba dedektör K9 köpekleri"nin ise bin 418 olaya müdahale ettiği belirtildi.
TERÖR OPERASYONLARI
Raporun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'yle ilgili bölümde ise 1 Ocak 2017'de Reina saldırısını yapan Abdulkadir Masharipov’un yakalanması, 29 Ekim'i kana bulamak isteyen DEAŞ'lı 4 teröriste yönelik Bayrampaşa'da bir AVM'de yapılan operasyonda 66 bomba düzeneğinin ele geçirilmesi olaylarına yer verildi.
Faaliyet raporunda, Milli İstihbarat Teşkilatı’yla (MİT) ortak çalışmayla terör örgütü PKK’nın, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısına yönelik yapacağı saldırıda kullanılacak 57 kilogram bomba yüklü minibüsün Bahçelievler'de yakalanması ve şüphelilerin gözaltına alınması operasyonu da yer aldı.
9 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle ilgili bölümde ise yıl içerisinde yapılan 736 operasyonda, yaklaşık 9 ton uyuşturucu madde ile 5 milyon 685 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği kaydedildi.
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