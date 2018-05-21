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İstanbul iftar saatini Ramazan ayının 6. orucunu tutan İstanbullular araştırıyor. Diyanet Ramazan imsakiyesine göre İstanbullular dün iftarı saat 20.26'da yaptı. Sabah saat 03.45'e kadar sahur yapılan İstanbul'da iftar bugün saat kaçta yapacak? İşte 21 Mayıs iftar ve sahur vakitleri...