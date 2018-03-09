Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin, belediyeden alınan ücretlerin masraflarının çok altında kaldığını öne sürerek, bugün için eylem kararı açıkladı. Eyleme, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren sendika üyesi erguvan halk otobüsü işletmecileri katılacak. Eylem Avrupa yakasındaki 600 otobüsü kapsarken, dernek bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu yakasındaki 300’ün üzerinde otobüsün hizmet vermeye devam edeceği öğrenildi.
‘2 BİN 500 ÇALIŞANIMIZ VAR’
İstanbul’da bir grup erguvan otobüs işletmecisi, 15 Temmuz Şehitler Makamı önünde önceki gece düzenledikleri eylemde taleplerini dile getirdi. İşletmeciler adına açıklama yapan Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Kemal Çetin, Erguvan Otobüsleri Projesi’nin çıkmaz içinde olduğunu savundu. Çetin, “Erguvan halk otobüsü işletmecileri, belediyeden alınan ücretlerin taşıma ve yakıt masraflarının çok altında kalması nedeniyle iflas aşamasına gelmiştir” dedi. 930 erguvan otobüs işletmecisinin her ay otobüs başına 15 bin TL zarar ettiğini öne süren Çetin, “Yaptığımız görüşmeler sonunda, zararlarımızın karşılanamayacağını, sadece 2 bin TL’lik öğrenci desteği verebileceklerini söylediler. Belediyenin kuruluşu olan Otobüs A.Ş.’nin 45 bin TL maliyet çıkarmasına rağmen 30 bin TL alıyoruz. 15 bin TL zarar ediyoruz” dedi.
‘ACİLEN ÇÖZÜLMELİ’
Hiçbir işletmecinin şoför maaşını ödeyemediğini söyleyen Çetin, “Biz günde 1 milyon insana hizmet veriyoruz. 2 bin 500 tane çalışanımız var” diye konuştu. İşverenlerin ellerindeki her şeylerini kaybetme durumuyla karşı karşıya olduklarını dile getiren Çetin, “İşletmecilerin sorunları acilen çözülmelidir. Mevcut koşullarda ilerleyen günlerde araçlarımızı sefere çıkaramayacak durumda kaldığımızdan geçici olarak izinli sayılmamız ve gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederiz. Yarın (bugün) sefere çıkamayacağımızdan dolayı İstanbullu hemşerilerimizden özür dileriz” ifadesini kullandı.
Erguvan otobüs işletmecileri de yolcuların yüzde 17’sinin ücretsiz olduğunu, İstanbulkart yolculuk ücretlerine zam yapılmadığını ve öğrenci indirimi desteğinde gecikmeler olduğunu kaydetti.
‘ÖNLEMLER ALINDI, SORUN YAŞANMAYACAK’
Gazete Habertürk'ün haberine göre İETT, erguvan otobüs işletmecilerinin bugünkü sefer durdurma planına ilişkin, İstanbulluların ulaşımda mağdur olmamaları için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi. İETT’den yapılan açıklamada, İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde çalışan bazı özel otobüs işletmecilerinin, idare tarafından düzenlenen 2 ayrı ihale sonucu 10 ve 15 yıllığına taşımacılık hizmeti vermeye hak kazandıkları hıtırlatıldı. TaşımacılarIN, taşımacılık faaliyetini sözleşme ve mevzuat hükümlerine göre yerine getirmekle yükümlü oldukları vurgulanan açıklamada şöyle denildi: “Söz konusu taşımacıların yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi yapılması planlanan eylem, sözleşmenin “Toplu olarak direniş yaparak taşımacılığı durdurmak, aksatmak otobüsle birlikte gösteri yapmak, kamu düzenini ve otoritesini sarsacak v.b eylemlerde bulunmak” hükmü kapsamında değerlendirilecektir. Bununla beraber, İETT olarak toplu taşımacılık hizmetinin aksamaması için gerekli önlemler alınmış, ihtiyaç duyulan hatlara ek seferler planlanmıştır. Eylem olması halinde İstanbullular toplu ulaşımda sorun yaşamayacaktır.”
HAVUZ SİSTEMİ
İstanbul Otobüs A.Ş. bünyesinde hizmet veren erguvan halk otobüsü işletmecilerinin kazançları havuz sisteminde toplanıyor. Kazançlar, sefer ve kilometre hesabına göre dağıtılıyor. İstanbul’da İETT bünyesinde sarı otobüs ve metrobüsler ile mavi özel halk otobüsleri de hizmet veriyor.
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