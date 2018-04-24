İstanbul Yeni Havalimanı’na 6 bin metrekarelik ‘Lounge’

Açılmasına 6 ay kala İstanbul Yeni Havalimanı’nda en çok uçuşu yapacak olan Türk Hava Yolları (THY), dev merkezde yer alacak özel yolcu salonları için girişimlere başladı. Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre THY, özel yolcu salonları (CIP Lounge alanları) ihalesine katılacak firmaların belirlenmesi için ön yeterlilik ihalesine çıktı. THY’nin özel yolcu salonları, 5 yıldızlı otelleri aratmayan konforuyla adeta uçak kaçırtacak. Havalimanında THY’nin 5-6 bin metrekarelik lounge alanları olması bekleniyor.

İnşaatının yüzde 85’i tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nın yolcu payının yüzde 70’i Türk Hava Yolları’nın olacak. THY’nin burada birçok tesisi ve büyük ölçekli özel yolcu salonları bulunacak. Havalimanında THY’ye ait bir yolcu terminali olmayacak, ancak özel alanlarla birlikte terminalin büyük kısmı THY tarafından kullanılacak. Havalimanında THY’nin 5-6 bin metrekarelik lounge alanlarının olması bekleniyor. THY, 29 Ekim’de uçuş trafiğine açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda 5 yıldızlı otel konforunu aratmayacak özel yolcu salonları konsepti ile adeta uçak kaçırtacak.

YOLCUNUN RAHATI İÇİN HER ŞEY OLACAK

THY’nin özel yolcu salonlarında transit yolcular için yatak odaları, cep sineması, çocuk alanları, Türk ve dünya mutfaklarından örnekler, içecek bölümleri, kütüphane, duş odaları gibi birçok hizmet bulunacak. Binden fazla oturma kapasitesine sahip olacak lounge’larında yolcular vakit geçirebilecek. THY, salonlarla ilgili de girişimlere başladı. THY, havalimanında CIP Lounge alanları yapımı ihalesine katılacak firmaların belirlenmesi amacıyla, ön yeterlilik ihalesi yapılacağını ilan etti. Ön yeterliliğe katılacak istekli firmaların Türkiye’de inşaat taahhüt hizmeti vermek üzere Ticaret Odası nezdinde tescil edilmiş olmaları istendi.

50 MİLYON TL’LİK CİRO ŞARTI ARANIYOR

İhale ilanına göre başvuruda bulunacak istekli firmanın müteahhitlik hizmetlerine ilişkin cirosunun son beş yılın ortalamasında veya son yılda minimum 50 milyon TL tutarında üstyapı işleri olması gerekiyor. Yabancı istekliler ile yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli isteklilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

KİRACI OLMAK İSTEYENLERİN İLGİSİ BÜYÜK

29 Ekim’de ilk etabı açıldığında dünya havacılığının merkezi olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda çok sayıda büyük ve küçük ölçekli firma, ticari alanları kiralayarak yerlerini almak istiyor. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 30 Haziran’da şirketlere yer teslimi yapılacağını ve 30 Ağustos itibarıyla geçici kabul işleminin başlayacağını bildirdi. İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş (İGA) ile ticari alan kiralamak isteyenler arasında da görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Dev merkezde kiracı olmak için İGA’ya yoğun talepler geliyor.

İŞE VE KONUMA GÖRE FİYATLARI DEĞİŞİYOR

İGA, kiralama rakamları ve deyatlarıyla ilgili bilgi vermezken Habertürk’ün dev merkezde yerlerini almak için görüşme yapan firmalardan edindiği bilgilere göre, işkolu ve terminaldeki konumuna göre kiralar değişiklik gösteriyor. İşletici, yer kiralamak isteyen firmalara, istediği ücreti bildiriyor. Fiyat işyerinin bulunduğu yere ve büyüklüğüne göre değişiyor.

90 METRELİK KULE’NİN DIŞ YÜZEYİ GİYDİRİLİYOR

Bu arada 50 milyon TL’ye mal olacak lale figürlü hava trafik kontrol kulesinin dış yüzeyinde de çalışmalar yapılıyor. 6 bin 85 metrekarelik alanda 90 metre yükseklikte inşa edilen kule, iki kontrol katından oluşuyor. En üst katta hava trafik kontrolörleri, bir alt katta ise yer trafik kontrolörleri görev yapacak.

Yansıma ve akustik konforun dikkate alındığı kontrol katlarında, 360 derece görüş olanağı sağlayan cam cephe sistemi kullanıldı. Uçaklar iniş yaptıktan sonra park pozisyonuna kadar, follow-thegreen konsepti adı verilen yerdeki ışıkların yönlendirmesiyle hareket edecek.