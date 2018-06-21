29 Ekim’de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na inecek ilk uçakla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın içinde olacağı uçağın bugün (21 Haziran Perşembe) İstanbul Yeni Havalimanı’na ineceğini ilk kez duyuran Habertürk, uçuşun detaylarına da ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Demokrasi Meydanı’nda saat 17.00’de başlayacak mitingin ardından, akşam saatlerinde uçakla, Gaziantep’ten hareket edecek. Plan değişikliği olmaması halinde uçak saat 20.00-21.00 arasında İstanbul Yeni Havalimanı’na teker koyacak.

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre uçak, 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki seyrüsefer cihazlarının testinin tamamlandığı birinci piste inecek. Erdoğan’ın uçağı, inişin gerçekleşmesi ile dev merkeze inen ilk uçak olarak Türk havacılık tarihine geçecek. Tarihi iniş için, uçağa hizmet verecek olan bazı araçlar da Atatürk Havalimanı’ndan, İstanbul Yeni Havalimanı’na gönderildi. Bu arada yüzde 90.5’i de tamamlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nın biniş kapıları da ortaya çıkmaya başladı. Kaç hızlı geçiş noktası olacağı da belli oldu.

Terminal giden katında 1 numaralı kapıda iç hatlar fast track (hızlı geçiş), 5 numaralı kapıda dış hatlar fast track ve THY CIP geçişleri ile aynı zamanda pasaport kontrol noktalarında çeşitli yerlerde konumlandırılmış hızlı geçiş noktaları bulunacak.