Dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nda inşaat sürecinde bir ilk daha yaşandı. Terminale biniş bankoları da konulmaya başlandı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, İGA İnşaat CEO’su Yusuf Akçayoğlu biniş bankolarının fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

YÜZDE 80’i BİTTİ

29 Ekim’de ilk etabı açılacak olan ve yüzde 80’i tamamlanan havalimanındaki son gelişmelerle ilgili Akçayoğlu şu ifadeleri kullandı:

Projede ocak ayı sonu itibarıyla yüzde 80'lik bir ilerleme sağlamış bulunuyoruz. Şubat ayı yeni bittiği için hesaplamalar devam ediyor ancak şu an tam bir rakam veremesek de yüzde 80'in üzerine çıkmış olduk.

İlk fazın A'sında iki pist, bir terminali açacağız. Hava trafik kontrol binası, otoparkı olmak üzere diğer destek binaları da bitirmiş olacağız.Terminalin bütün kısımlarını adım adım bitirerek, 29 Ekim'e operasyona hazır hale getirmek en büyük hedefimiz.