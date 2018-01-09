İstanbullu Gelin, O3 Medya imzalı, yönetmenliğini Zeynep Günay Tan ve Deniz Koloş yaptığı, başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci ve Dilara Aksüyek gibi isimlerin paylaştığı İstanbullu Gelin dizisi 32. yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin sıkı takipçileri yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, İstanbullu Gelin 32. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte İstanbullu Gelin 32. yeni bölüm fragmanı...

İSTANBULLU GELİN 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin 32. yeni bölümü ile 12 Ocak Cuma saat 20:00'de Star Tv'de yayınlanacak!

İSTANBULLU GELİN 31. SON BÖLÜM ÖZETİ

Adem’in tehdidi Garip’i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber Süreyya’nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır. Faruk’un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır.

Reyhan’ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır. Can sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecektir.

İstanbullu Gelin

İstanbullu Gelin 32. yeni bölüm

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