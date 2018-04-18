İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali’nin ödülleri, 17 Nisan Salı akşamı Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Festivalde ulusal ve uluslararası yarışmalarda toplam 60 film yarıştı.
37. İstanbul Film Festivali Ödülleri, dün düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Ödül töreninde Sofra Sırları, Demet Evgar’a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırırken, Osman Bayraktaroğlu’na En İyi Kurgu Ödülü’nü kazandırdı.
Tolga Karaçelik’in çok konuşulan filmi Kelebekler ise Jüri Özel Ödülü’nü ve başrol oyuncusu Tolga Çelik ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı
İŞTE 37. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR!
Altın Lale Uluslararası Yarışma
• Altın Lale – Western (Valeska Grisebach)
• Jüri Özel Ödülü – Cocote (Nelson Carlo de los Santos Arias)
Sinemada İnsan Hakları Yarışması
• Ayaz / Frost (Sharunas Bartas)
“Jüri olarak Sinemada İnsan Hakları bölümünde yer alan filmleri izlemek müthiş bir yolculuk oldu bizim için. Bu bölümden tek bir filmi ödüllendirmek çok zorlu olsa da seçtiğimiz filmin savaş şartları altında insan ruhunun karmaşıklığını büyük bir derinlikle yakaladığını düşünüyoruz.”
Ulusal Yarışma
• Altın Lale En İyi Film – Borç (Vuslat Saraçoğlu)
• En İyi Yönetmen – Yol Kenarı filmiyle Tayfun Pirselimoğlu
• Jüri Özel Ödülü – Onat Kutlar anısına: Kelebekler (Tolga Karaçelik)
• Mansiyon – Hewno Bêreng / Renksiz Rüya (Mehmet Ali Konar)
• En İyi Senaryo Ödülü – Sofra Sırları filmiyle Ümit Ünal
• En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Sofra Sırları filmindeki rolüyle Demet Evgar
• En İyi Erkek Oyuncu Ödülü – Kelebekler filmindeki rolüyle Tolga Tekin / Yol Kenarı filmindeki rolüyle Tansu Biçer
• En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü – Kaçış filmiyle Florent Herry
• En İyi Kurgu Ödülü – Sofra Sırları filmiyle Osman Bayraktaroğlu
• En İyi Özgün Müzik Ödülü – Güvercin filmiyle Canset Özge Can
Ulusal Kısa Film Yarışması
• En İyi Kısa Film – Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var (Umut Subaşı)
“Günlük yaşamın tuhaflıklarını ve saçmalıklarını (çok zorlu bir yoldan) birçok anlatı katmanından kesitlerle sunabildiği için...”
• Mansiyon – Doğu Yakası (Harun Durmuş)
“Aşina olduğumuz mülteci krizini özgün ve enerjik bir yönetmenlik hüneriyle dönüştürebildiği için...”
Ulusal Belgesel Yarışması
• En İyi Belgesel – Parçalar (Rojda Akbayır)
“Kişisel ve fazlasıyla kırılgan bir öyküyü yinelenen toplumsal trajedilerin yaşandığı bir coğrafya sahnesinde, evrensel ve dengeli bir anlatıma dökmeyi başardığı için…”
Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü
• Güvercin (Banu Sıvacı)
FIPRESCI Ödülleri
• Uluslararası Yarışma’da The Rider (Chloé Zhao)
“Erkekliğin kırılganlığını betimlerken kullandığı, gerçekçi anlatımı incelikli bir görsel şiirsellikle birleştiren estetik tarzı nedeniyle…”
• Ulusal Yarışma’da Körfez (Emre Yeksan)
“Günümüz Türkiye’sinin rahatsızlıklarına sarsıcı bir anlatımla yaklaşması ve özgün yönetmenlik becerisi nedeniyle…”
• Ulusal Kısa Film Yarışması’nda Kötü Kız (Ayce Kartal)
“Çocukluğa dair peşini bırakmayan huzursuzlukları, güzel, sofistike ve moral yükseltici bir şekilde, özgün ve güçlü sinemasal sesinin esin kaynağına dönüştürmesi nedeniyle…”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.