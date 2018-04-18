İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali’nin ödülleri, 17 Nisan Salı akşamı Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Festivalde ulusal ve uluslararası yarışmalarda toplam 60 film yarıştı.

37. İstanbul Film Festivali Ödülleri, dün düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. Ödül töreninde Sofra Sırları, Demet Evgar’a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırırken, Osman Bayraktaroğlu’na En İyi Kurgu Ödülü’nü kazandırdı.

Tolga Karaçelik’in çok konuşulan filmi Kelebekler ise Jüri Özel Ödülü’nü ve başrol oyuncusu Tolga Çelik ile En İyi Erkek Oyuncu ödülü aldı

İŞTE 37. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİNİ KAZANANLAR!

Altın Lale Uluslararası Yarışma

• Altın Lale – Western (Valeska Grisebach)

• Jüri Özel Ödülü – Cocote (Nelson Carlo de los Santos Arias)

Sinemada İnsan Hakları Yarışması

• Ayaz / Frost (Sharunas Bartas)

“Jüri olarak Sinemada İnsan Hakları bölümünde yer alan filmleri izlemek müthiş bir yolculuk oldu bizim için. Bu bölümden tek bir filmi ödüllendirmek çok zorlu olsa da seçtiğimiz filmin savaş şartları altında insan ruhunun karmaşıklığını büyük bir derinlikle yakaladığını düşünüyoruz.”

Ulusal Yarışma

• Altın Lale En İyi Film – Borç (Vuslat Saraçoğlu)

• En İyi Yönetmen – Yol Kenarı filmiyle Tayfun Pirselimoğlu

• Jüri Özel Ödülü – Onat Kutlar anısına: Kelebekler (Tolga Karaçelik)

• Mansiyon – Hewno Bêreng / Renksiz Rüya (Mehmet Ali Konar)

• En İyi Senaryo Ödülü – Sofra Sırları filmiyle Ümit Ünal



• En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – Sofra Sırları filmindeki rolüyle Demet Evgar

• En İyi Erkek Oyuncu Ödülü – Kelebekler filmindeki rolüyle Tolga Tekin / Yol Kenarı filmindeki rolüyle Tansu Biçer

• En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü – Kaçış filmiyle Florent Herry



• En İyi Kurgu Ödülü – Sofra Sırları filmiyle Osman Bayraktaroğlu



• En İyi Özgün Müzik Ödülü – Güvercin filmiyle Canset Özge Can

Ulusal Kısa Film Yarışması

• En İyi Kısa Film – Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var (Umut Subaşı)

“Günlük yaşamın tuhaflıklarını ve saçmalıklarını (çok zorlu bir yoldan) birçok anlatı katmanından kesitlerle sunabildiği için...”

• Mansiyon – Doğu Yakası (Harun Durmuş)

“Aşina olduğumuz mülteci krizini özgün ve enerjik bir yönetmenlik hüneriyle dönüştürebildiği için...”



Ulusal Belgesel Yarışması

• En İyi Belgesel – Parçalar (Rojda Akbayır)

“Kişisel ve fazlasıyla kırılgan bir öyküyü yinelenen toplumsal trajedilerin yaşandığı bir coğrafya sahnesinde, evrensel ve dengeli bir anlatıma dökmeyi başardığı için…”



Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü

• Güvercin (Banu Sıvacı)



FIPRESCI Ödülleri

• Uluslararası Yarışma’da The Rider (Chloé Zhao)

“Erkekliğin kırılganlığını betimlerken kullandığı, gerçekçi anlatımı incelikli bir görsel şiirsellikle birleştiren estetik tarzı nedeniyle…”

• Ulusal Yarışma’da Körfez (Emre Yeksan)

“Günümüz Türkiye’sinin rahatsızlıklarına sarsıcı bir anlatımla yaklaşması ve özgün yönetmenlik becerisi nedeniyle…”

• Ulusal Kısa Film Yarışması’nda Kötü Kız (Ayce Kartal)

“Çocukluğa dair peşini bırakmayan huzursuzlukları, güzel, sofistike ve moral yükseltici bir şekilde, özgün ve güçlü sinemasal sesinin esin kaynağına dönüştürmesi nedeniyle…”

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