Erken seçim kararı sonrası netleşen cumhurbaşkanı adayları, kampanya sürecinde vaatlere hızlı giriş yaparak ekonomiyi öne çıkarırken AK Parti’den sonra CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de bayramlarda parasal destek sözü verdi. Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığı için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte resmi başvuruyu yapan Başbakan Binali Yıldırım’ın Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emeklilere 1000’er lira ikramiye vaadinin ardından, CHP’nin adayı Muharrem İnce ise gençleri hedefleyen benzer bir vaatte bulundu. Bu seçimde yaklaşık 1.5 milyon genç seçmen ilk kez oy kullanırken, Muharrem İnce, seçildiği takdirde 19 Mayıs ve 29 Ekim tarihlerinde gençlere 500’er lira ihtiyaç bursu vereceğini açıkladı. İnce, “Sarayı 6 ay suretiyle halka açacağım. 6 ay sonra orayı kapatacağım ve tasarrufla gençlere bu bursu vereceğim. İlk 5 bine girmiş çocuklara vereceğim orayı. Bilim merkezi yapacağım” dedi.
Gazete Habertürk'ün haberine göre hükümet, 24 Haziran seçimleri öncesinde hayatın birçok alanına etki yapan kararlar açıklamıştı. Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı kararlar arasında 12 milyon emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında seyyanen bin TL ikramiye ödenmesi de yer alıyor.
PAKETTE NELER YER ALIYORDU?
Alınan kararlara göre cezalar, vergi, prim borçları yeniden yapılandırılacak. Stok affı getirilecek. İşyeri açan emeklilerin geçmişe dönük borçları silinecek. Yaşlılık aylığı 266 TL’den 500 TL’ye çıkarılacak. İmar barışı ile 12-13 milyon yapıya yapı kayıt belgesi verilecek. Yaklaşık 500 bin öğrencinin üniversiteye dönüşünün yolu açılacak. Ayrıca işyeri açmak isteyen 18-29 yaş arasında gençler için de prim desteği açıklanmıştı.
MUHALEFETİN VAATLERİ NELER?
İNSANLAR BİLİM KONUŞACAK BENİM DERDİM GENÇLER
Gençlere yönelik iki bayramda 500’er TL’lik burs vaadini açıklayan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce şunları söyledi: “Siyasette uzay madenciliğini tartışacağız. Hurafeler değil bilim konuşacak insanlar. `Kuantum´ diyen cumhurbaşkanı olacak, `Endüstri 4.0´ diyen cumhurbaşkanı olacak; Türkiye´nin dili bu olacak. Türkiye için gelecek vizyonumu anlatacağım. Bir öneride bulunuyorum: Erdoğan `Muasır medeniyet seviyesine çıkacağız, aşacağız´ diyor, mutlu oldum. Çağdaş uygarlık düzeyine geçmiş toplumlarda adaylar karşılıklı çıkıyor tartışıyorlar. Türkiye ile ilgili hayallerimizi anlatalım. Emeklilere bin lira verilecekmiş, çok güzel kutluyorum. Benim derdim gençler, çocuklar benim derdim, geleceğimiz. 16 yıl fizik anlattım.”
4.5 MİLYON VATANDAŞIN BORCUNU SATIN ALMA SÖZÜ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara gelmesi durumunda borçları silme sözü verdi. Akşener, “Hiç vakit kaybetmeden, bir sosyal dayanışma fonu kuracağız. Bu fona, Türkiye Dayanışma Fonu adını verdik. 30 Nisan 2018 tarihi itibarıyla, borçları, bankalarca veya tüketici finansman şirketlerince yasal takibe ya da yakın takibe alınmış olan ve de borçları tahsilat şirketlerine satılmış olan 4.5 milyon vatandaşımızın tüketici kredisi, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını satın alacağız” dedi. Akşener, bu borç silme ve azaltma fonunun, bir defalık olmak üzere 2018 bütçesine maliyetinin yaklaşık 8 milyar TL olacağını da söyledi.
HDP’DEN AYDA 500 TL’LİK GENÇ KART
HDP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş da yazılı açıklamayla her genç için ‘Genç Kart’ projesiyle günlük yaşamlarına destek olma vaadinde bulundu. Aylık 500 TL yüklenecek olan kartın, ulaşım, yemek, kültür ve sosyal faaliyetlerde kullanılabileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca emekli maaşı olmayan 1 milyon yaşlıya aylık 1000 TL ödeme yapılacağı, en düşük emekli aylığının ise 3 bin liraya çıkarılacağı belirtildi.
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