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İSVEÇ: 0 - İNGİLTERE: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
STAT: Samara Arena
SAAT: 17.00
YAYIN: TRT 1
İSVEÇ: Olsen, Krafth, Lindelöf, Granqvist, Augustinsson, Claesson, Larsson, Ekdal, Forsberg, Berg, Toivonen
İNGİLTERE: Pickford, Maguire, Stones, Walker, Trippier, Young, Henderson, Alli, Lingard, Sterling, Kane
TRT 1 CANLI İZLE... İSVEÇ - İNGİLTERE...
2018 DÜNYA KUPASI GRUPLARI VE PUAN DURUMU
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İLK MAÇ 1923'TE
İsveç ile İngiltere, tarihteki ilk maçlarını 21 Mayıs 1923'te oynadı. İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanan hazırlık maçında, İngiltere ilk yarısını da 3-1 önde geçtiği mücadeleyi 4-2 kazandı. Bu karşılaşma rekabetteki ilk maç ve ilk İngiltere galibiyeti olarak tarihe geçti.
REKABETTE EŞİTLİK VAR
İki ekip oynayacakları mücadele ile aralarındaki 24. maça çıkacak. Geride kalan 23 maça bakıldığında galibiyet sayılarında eşitlik görülüyor. Taraflar arasında bugüne kadar oynanan 23 karşılaşmada İsveç ile İngiltere 7'şer galibiyet elde etti. 9 maç ise beraberlikle sona erdi. İngiltere'nin attığı 35 gole, İsveç 31 golle karşılık verdi.
EN FARKLI GALİBİYET İNGİLTERE'DEN
İki ekip arasındaki rekabette en farklı galibiyete İngiltere ulaştı. İngilizler, 17 Mayıs 1937'de deplasmanda oynadıkları karşılaşmayı 4-0 kazandı. İngiltere'ye rekabetteki en farklı galibiyeti getiren hazırlık karşılaşmasındaki tüm goller ilk yarıda geldi.
İSVEÇ'İN İLK GALİBİYETİ 26 YIL SONRA
İsveç, İngiltere karşısındaki ilk galibiyetini rekabetin 26. yılı olan 1949'da aldı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 3-1 kazandı. Rekabetin 4. maçı olan bu karşılaşmada İngiltere ilk yenilgisini yaşadı.
— Habertürk Spor (@HTSpor) July 6, 2018
İSVEÇ'İN 12 MAÇLIK YENİLMEZLİĞİ
İsveç, 1979 ile 2006 arasında İngiltere ile oynadığı 12 maçta yenilgi yüzü görmedi. Güçlü rakibine karşı en uzun yenilmezlik serisini elde eden İsveç, bu süreçte oynanan 12 maçta 4 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Bu maçlarda 13 gol atan İsveç, kalesinde ise 9 gol gördü.
ZLATAN'IN MAÇI
İki ekip arasındaki rekabette oynanan son karşılaşmayı İsveç kazandı. İsveç'in Solna şehrinde oynanan hazırlık maçında ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-1 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. İsveç'e, İngiltere karşısında galibiyeti getiren 4 golü de yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic attı. Ibrahimovic'in damga vurduğu maçta attığı son gol ise uzun süre konuşulmuştu.
İSVEÇ 51. MAÇINDA
Dünya Kupası'nda 12. kez mücadele eden İsveç, şampiyona tarihindeki 51. maçına çıkacak. Avrupa ekibi oynadığı 50 maçta 19 galibiyet, 13 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Oynadığı maçlarda 80 gol atarken, kalesinde 71 gol gördü.
İNGİLTERE 67. MAÇINDA
İngiltere, şampiyona boyunca çıktığı 66 maçta 28 galibiyet, 21 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. 88 gol atarken, kalesinde ise 60 gol gördü. 15. Dünya Kupası'nı yaşayan İngilizler 1966'da ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak Dünya şampiyonu unvanını elde etmişti. İngilizler o günden sonra katıldıkları 9 turnuvada yarı finalden yukarısını göremediler. Ada ekibinin, Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu 1986 ve 1990'daki şampiyonalarda 10 kez fileleri havalandıran Gary Lineker.
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ÖN PLANA KİMLER ÇIKAR?
> Turnuvanın gol krallığı yarışında 6 golle zirvede bulunan Harry Kane, Raheem Sterling ve Dele Alli, Dünya Kupası'nda 52 yıldır süren şampiyonluk özlemine son vermek isteyen İngiltere'nin en önemli isimleri olarak dikkati çekiyor.
> Kupa tarihinde daha önce bir kez finalde kaybeden İsveç ise takımın 10 numarası Emil Forsberg'e güveniyor.
İSVEÇ
Almanya, Meksika ve Güney Kore ile F Grubu'nda yer alan İsveç Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
2016 yılında takımın başına geçen 55 yaşındaki Janne Andersson yönetimindeki İsveç, Avrupa elemelerinde Fransa, Hollanda, Bulgaristan, Lüksemburg ve Belarus'un yer aldığı A Grubu'nda mücadele etti.
10 maç sonunda 6 galibiyet ve bir beraberlikle 19 puan toplayan İsveç, 26 gol atarken, 9 gol yediği A Grubu'nu Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak play-off hakkı kazandı.
Avrupa elemeleri play-off turunda İtalya ile mücadele eden İsveç, iki maç sonucunda rakibine üstünlük kurdu ve 12. kez adını Dünya Kupası finallerine yazdırdı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'e Dünya Kupası kadrosunda yer vermeyen Andersson yönetimdeki İsveç'te, futbolcuların çoğu Avrupa'nın liglerinde top koşturuyor. İsveç'in defans hattında Victor Lindelof, Mikael Lustig, Andreas Granqvist forma giyecek.
Orta sahasında Emil Forsberg, Victor Claesson ve Türk asıllı İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz'ın da bulunduğu İsveç'in forvet hattında ise tecrübeli Marcus Berg ve dinamik John Guidetti yer alıyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
İsveç Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 11 kez katıldı. 1934'te çeyrek final oynayan İsveç, 1938'de dördüncü oldu. 1950'de üçüncülük elde eden İsveç, ev sahibi olduğu 1958'de ise finalde Brezilya'ya kaybetse de tarihinin en büyük başarısına ulaştı.
Bundan önce katıldığı son organizasyonda (2006) ikinci turda Almanya'ya elenen İsveç, dünya kupalarında 46 maç yaptı. Bu maçlardan 16'sını kazandı, 17'sinden mağlubiyetle ayrıldı. İsveç, Dünya Kupası tarihi boyunca 74 gol attı, kalesinde ise 69 gol gördü.
İsveç'in dünya kupaları geçmişi şöyle:
1934 - Çeyrek final
1938 - Dördüncü
1950 - Üçüncü
1958 - Final
1970 - İlk tur
1974 - İkinci tur
1978 - İlk tur
1990 - İlk tur
1994 - Üçüncü
2002 - İkinci tur
2006 - İkinci tur
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İNGİLTERE
Belçika, Panama ve Tunus ile G Grubu'nda yer alan İngiltere'nin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
İngiltere Milli Takımı'nın eski savunma oyuncularından Gareth Southgate'in teknik direktörlüğünü yaptığı İngiltere, Avrupa elemelerinde Slovakya, İskoçya, Slovenya, Litvanya ve Malta ile mücadele etti.
Elemelerde çıktığı 10 maçın 8'inden galip ayrılan ve beraberliklerini İskoçya ve Slovenya deplasmanlarında alan İngiltere, F Grubu'nu 26 puanla namağlup lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası'na katılım hakkı kazandı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Daha önceki turnuvalarda Bobby Charlton, Peter Shilton, Gary Lineker, Steven Gerrard ve Frank Lampard gibi eski yıldız oyuncuların forma giydiği İngiltere, Rusya'daki Dünya Kupası'nda genç yıldızlarına güveniyor.
Premier Lig'de 37 maçta 30 gol atarak, 32 kez fileleri havalandıran Muhammed Salah'ın ardından gol krallığını ikinci sırada tamamlayan Harry Kane, İngiltere'nin Rusya'da gol yollarında en önemli kozu olacak. Ayrıca, Dele Alli ve Raheem Sterling de İngilizlerin güvendiği genç oyuncular.
FIFA dünya sıralamasında 13. sırada bulunan İngiltere'nin kadrosundaki tüm oyuncuları İngiltere Premier Lig'de forma giyiyor.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 14 kez katıldı.
Organizasyon tarihinde 62 maç yapan İngilizler, bunlardan 26'sını kazandı, 20'sinden beraberlikle, 16'sından mağlubiyetle ayrıldı. Üst üste son 5 turnuvaya katılan İngiltere, Dünya Kupası tarihi boyunca 79 gol attı, kalesinde 56 gol gördü.
Dünya Kupası'nın deneyimli takımları arasında yer alan İngiltere, son katıldıkları Brezilya'da düzenlenen şampiyonada beklentileri karşılayamadı. Roy Hodgson yönetimindeki İngiltere; Kosta Rika, İtalya ve Uruguay ile yer aldığı grubu yalnızca 1 puan ile son sırada tamamlayarak büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.
İngiltere'nin Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1950 - Grup aşaması
1954 - Çeyrek final
1958 - Grup aşaması
1962 - Çeyrek final
1966 - Şampiyon
1970 - Çeyrek final
1982 - Altıncı
1986 - Çeyrek final
1990 - Dördüncü
1998 - Son 16
2002 - Çeyrek final
2006 - Çeyrek final
2010 - Son 16
2014 - Grup aşaması
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