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Cengiz Ünder'i "Çok iyi oyuncu, çok da iyi bir insan," ifadesiyle nitelerken, "Çok emek verdiği belli oluyor ve Roma'da bir yıldız olacağı çok açık. Ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu yavaş yavaş ortaya koyuyor. Herkes onun varlığından memnun ve ona çok güveniyor," diye ekliyor Capasso.