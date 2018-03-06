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Futbol

İtalya'dan Cengiz Ünder'e övgü

06.03.2018 - 11:55 | Güncelleme:

  • 1 İtalya'dan Cengiz Ünder'e övgü
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    DHA, Roma'da harikalar yaratan Cengiz Ünder'in komşuları ve Roma taraftarlarına milli yıldızı sordu...

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    "Türk bebek", "Uçan cin" ve "Hızlı Cengiz", Roma'nın yükselen yeni yıldızı Cengiz Ünder'in lakaplarından sadece birkaçı. Hem taraftarlar hem de spor basını, henüz 20 yaşındaki kanat oyuncusunun dikkat çekici çevikliği ve tekniğiyle taçlanan performansını bu ifadelerle tanımlıyor.

  • 3 İtalya'dan Cengiz Ünder'e övgü
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    Bir taraftar, "Kaptanımız Totti'nin vedasından beri ilk kez böyle fantastik goller gördük" sözleriyle Ünder'in takıma bir canlılık getirdiğini söylerken, İtalya liginin ikinci yarısının "en güzel ve en büyük" sürprizinin de Ünder olduğu yorumları da dikkat çekiyor.

  • 4 İtalya'dan Cengiz Ünder'e övgü
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    Sezon başında transfer olduğu, 50 gündür şeytanın bacağını kıramayan AS Roma'ya, kendisinin de Serie A'daki ilk golünü 4 Şubat'ta Verona karşısında kaydederek galibiyeti getiren Cengiz Ünder, bir anda ülke futbolunun en çok konuşulan ismi oldu.

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  • 5 İtalya'dan Cengiz Ünder'e övgü
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    Şampiyonlar Ligi'nde de gol attı ve bunu gerçekleştiren "en genç Türk" olarak tarihe geçti. 6 maçta 6 gollük performansının ardından bonservis bedelinin 100 milyon euroya çıktığı öne sürülen Ünder, Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan "en değerli 100 genç" arasında 48'inci sırada yer almayı da başardı. 

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