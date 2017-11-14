İtalya Milli Takımı için ilk aday Ancelotti

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Offları'nda İsveç'e 2 maç sonunda gol atamadan elenen İtalya'da, teknik direktör Gian Piero Ventura ile yolların ayrılması beklenirken, İtalya Milli Takımı için yeni adaylar da ortaya atılmaya başlandı.
İtalya'nın 60 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nın dışında kalması tüm İtalya halkında büyük bir hayal kırıklığına neden olurken, gelecek yeni teknik adamın herkesin seveceği ve destekleyeceği bir isim olması büyük önem taşıyor.
İLK ADAY ANCELOTTI
İtalya Futbol Federasyonu'nun Gian Piero Ventura ile yolları resmen ayırdıktan sonra gideceği ilk ismin Carlo Ancelotti olacağı öne sürülüyor. Son olarak Almanya Ligi ekiplerinden Bayern Münih'i çalıştıran ve bu sezon alınan kötü sonuçlar nedeniyle Alman deviyle yollarını ayıran Ancelotti, İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlük koltuğu için en önemli aday konumunda. İtalya Ligi ekiplerinden Milan ile adı geçen, ancak geçen haftalarda yaptığı açıklama ile bu iddiaların önünü kesen Ancelotti'nin, Milli Takım'a yeşil ışık yakabileceği konuşuluyor.
CAPELLO: "ANCELOTTI KARİYERİNİ İTALYA'DA TAMAMLAMALI"
Öte yandan efsane İtalyan teknik direktörlerden biri olan Fabio Capello'nun adı da kulislerde konuşulurken, tecrübeli çalıştırıcı İtalya'nın İsveç ile oynadığı ilk maçın ardından göreve Ancelotti'nin gelmesi gerektiğini söylemişti. Fabio Capello, Carlo Ancelotti'nin kariyerini İtalya Milli Takımı'nda tamamlaması gerektiğine inandığını da dile getirmişti.
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