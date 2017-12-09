Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dampingli ithalatın yarattığı haksız rekabetin, yerli üretim üzerinde oluşturduğu zararın önüne geçilmesi amacıyla uygulamaya koydukları önlemleri AA muhabirine değerlendirdi.
Dampingli ithalatın yarattığı haksız rekabetin yerli üretimde neden olduğu zararın bertaraf edilmesi için şikayet konusu ürün ve ülkelere yönelik "ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin" mevzuat çerçevesinde dampinge karşı önlemleri uygulamaya koyduklarını anlatan Zeybekci, böylece yerli üreticilerin adil rekabet koşullarında faaliyet göstermesini sağladıklarını ifade etti.
ÖNLEMLERLE YERLİ ÜRETİCİ KAPASİTESİNİ ARTTIRDI
Bakan Zeybekci, söz konusu önlem uygulamalarının özellikle tekstil, maden metal, plastik/kauçuk, makine, kimya ve ahşap sanayisinde yoğunlaştığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Yerli üreticimizi korumaya yönelik önlem uygulamaları sonrasında önleme tabi ürünlerin genel ithalatı yüzde 10, önleme tabi ülkelerden ithalat yüzde 40 azaldı. Ayrıca önlemler sonrasında yerli üreticilerin önemli bir kısmı kapasite artışına veya yeni yatırıma girdi. Başta güneş panelleri, polyester elyaf, kontrplak sektöründe olmak üzere yeni yatırımlar yapıldı. Bunun yanı sıra dampinge karşı önlemlerden 2016 yılında 404,7 milyon lira, bu yılın ocak-ekim döneminde 516,7 milyon lira tutarında vergi tahsilatı gerçekleştirildi."
Türkiye'nin söz konusu enstrümanın önemli bir uygulayıcısı olduğuna işaret eden Zeybekci, şunları kaydetti:
Zeybekci, bu tür önlemleri almaya gelecek yıllarda da devam edeceklerini vurguladı.
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