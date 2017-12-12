Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) İbrahim Çağlar için Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılması beklenirken, Çağlar'ın tabutuna kabe örtüsü sarıldı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, İTO Başkanı İbrahim Çağlar geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmişti. Çağlar için bugün Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Cenazeye iş dünyasından çok sayıda isim katılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılması bekleniyor.





Ünlü iş adamı son yolculuğuna uğurlanıyor

















Ünlü iş adamı son yolculuğuna uğurlanıyor

Öte yandan İbrahim Çağlar'ın naaşının bulunduğu tabuta kabe örtüsünün sarıldığı görüldü.

İbrahim Çağlar

ito başkanı

cenaze töreni

binali yıldırım

recep tayyip erdoğan