İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç yaptığı yazılı açıklamada vatandaşlardan beklentilerinin heyecana kapılıp yatırım kararlarında aceleci davranmamaları olduğunu belirtti.

“Hepimize sükunet ve sabır gerek. Panik içinde olmadan toplumda oluşturulmak istenen psikolojik baskının sonlandırılmasına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulunan Avdagiç, bunu başarınca ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası’nın atacağı adımların kolaylaşacağı gibi, kullanacağı enstrümanların da daha tesirli hale geleceğini dile getirdi.

Avdagiç, reel sektörün kısa vadeli döviz açık pozisyonu yokken ve öncü göstergeler pozitif sinyal veriyorken, bu dalgalanmanın piyasa gereklerine uymadığının açık olduğunu belirterek, "Daha bugün Dünya Bankası büyük bir yatırım projesi için 600 milyon dolarlık yeni bir krediye onay verdi. Diğer bir şirketimiz kısa bir süre önce yapılan halka arzla rekor bir yatırım aldı." ifadelerini kullandı.