Birlikte çalıştığı kadını sırtından vurup öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde, birlikte işlettikleri markette bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada sırtından vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde 2. Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Murat V. (34) ile Bahriye Üngeç (32), birlikte işlettikleri markette henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat V., iddialara göre tabancayla Üngeç'e defalarca ateş etti. Üngeç, sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Murat V. ise, olay sonrasında plakası belirlenemeyen bir otomobille olay yerinden kaçtı. Silah sesleri üzerine markete gelen mahalle sakinleri, Üngeç'i yerde kanlar içerisinde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Üngeç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kadının ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Bahriye Üngeç'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olaydan sonra bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan cinayet zanlısı Murat V.'yi yakalamak için çalışma başlattı.