İzmir'in notu değişmedi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch Ratings'den sonra, Moody's'den de İzmir'e güzel haber geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım yapılabilir seviyesindeki en üst basamak olan 'AAA' ulusal derecelendirme notunu 2017 yılında bir kez daha onaylayan Fitch Ratings'in ardından, bir başka uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği en yüksek ulusal kredi notunu değiştirmedi.
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Moody's, Mart 2018 Kredi Görüş Raporu'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulusal düzeyde alınabilecek en yüksek not olan 'Aaa' notuna dair bir not düşürme eylemi olmayacağı bilgisine ek olarak, kredi notunun negatif olan görünümünü durağan olarak değiştiği bilgisine de yer verdi.
Moody's, Türkiye Hazinesi'nin uzun dönem ihraççı kredi derecelendirme notunun Ba2 seviyesine indirilmesini takiben 9 Mart 2018 tarihinde yerel yönetimlere dair yaptığı açıklamada; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzun dönem ihraççı kredi notunu Türkiye'nin kredi derecelendirme notu paralelinde Ba2 olarak belirlediğini de raporda ifade etti. Derecelendirme kuruluşlarının kriterleri doğrultusunda, kurumlara mali durumları çok iyi olsa bile ülke notunun üzerinde not verilmiyor.
Moody's, yayımladığı 'Kredi Görüş Raporu'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Aaa' olan ulusal uzun vadeli notunun görünümünü teyit ettiğini duyurdu. Moody's'in 'Aaa' notu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 'ulusal kredi notu' olarak 2016 yılında verilmişti. Moody's'in Mart 2018 Kredi Görüş Raporu'nda, 'yatırım yapılabilir' ulusal kredi notunu koruyan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi derecelendirme notlarının, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dinamik ekonomisini, sağlam bütçe performansını ve ihtiyatlı finans yönetimini yansıttığı ifadeleri göze çarptı.
Kredi derecelendirme notları değerlendirmesine göre İzmir'in ulusal kredi notunun yer aldığı 'Aaa' kategorisi, temerrüt riskinin en düşük olduğu ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmek için en yüksek kapasiteyi temsil ediyor.
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