İzmir’de konut fiyatlarındaki artış yüzde 19’u buldu

Merkez Bankası’nın açıkladığı konut fiyat endeksine göre Türkiye genelindeki konut fiyatlarındaki artış eylül ayında yıllık bazda yüzde 11’de kaldı. Konut fiyatlarında 2010 yılının Kasım ayından bu yana en yavaş artışın kaydedildiği eylül ayında aylık bazda konut fiyatları yüzde 0.63 oldu.

Türkiye’deki konut piyasasında son 83 ayın en yavaş fiyat artışının yaşandığı eylül ayında birim metrekare fiyatları da Türkiye geneli için yıllık bazda yüzde 8.6 arttı. Gazete Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre 2016 yılının eylül ayında Türkiye ortalaması 1905 TL olan metrekare fiyatı bu yılın aynı ayında 2069 TL’ye çıktı. Son bir yılda Ankara’da konut birim fiyatları yüzde 7.5 yükselirken, bu artış İstanbul’da ise yüzde 5.1’de kaldı.

EN DÜŞÜK ARTIŞ

Böylece konut fiyatlarındaki hem Türkiye genelindeki hem de Ankara ve İstanbul özelindeki artış, yıllık yüzde 11 seviyesindeki enflasyonun altında kalmış oldu. Bunun yanı sıra Eylül 2017, endeksin ölçüldüğü tarihten bu yana İstanbul’da en düşük fiyat artışının yaşandığı dönem olarak kayıtlara geçti.

8 PUANLIK FARK

Merkez Bankası’nın açıkladığı konut birim maliyetlerindeki değişimlere göre İzmir ise yıllık bazda enflasyona 8 puanlık fark attı. Üç büyükşehir içinde konut piyasasının son dönemlerdeki yükselen yıldızı olan İzmir’de konut metrekare birim fiyatları bir yılda 2147 TL’den 2555 TL’ye çıktı. İzmir’deki konut fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 19’u buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tüketici fiyatlarına bakıldığında ise ortalama kira fiyatları son bir yılda yüzde 9.7 ile enflasyonun yaklaşık 1.5 puan altında arttı. Kira artışları İstanbul’da yüzde 10.7 ve Ankara’da yüzde 6.2 ile yıllık TÜFE’nin altında kalırken, İzmir’de ise yüzde 12’ye ulaşarak enflasyon oranının az da olsa üzerine çıktı.

ANKARA VE İSTANBUL YERİNDE SAYDI

Türkiye genelinde 2069 TL olan konut birim fiyatı, İstanbul’da 3781 TL’yi buluyor. Ancak Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki artış hızı son birkaç aydır yavaşlıyor.

Kaynak: TCMB

KİRA ARTIŞINDA DA İZMİR ÖNDE

İPOTEKLİ SATIŞLAR % 19.7 DÜŞTÜ

TÜİK’in verilerine göre konut satışlarının yüzde 5.7 gerilediği ekim ayında ipotekli satışlar ise yıllık olarak yüzde 19.7 düşmüştü. Böylelikle 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı Temmuz 2016’dan beri ipotekli satışlarda en sert gerileme kaydedilmişti. Konut kredisi faizleri de kasım ayı ortası itibariyle ortalama yüzde 13.11’i geçerek Ağustos 2016’dan bu yana en yüksek seviyeye çıkmıştı.

YENİ KONUTLARDA FİYATLAR BİR YILDA YÜZDE 4.3 ARTTI

Türkiye İş Bankası’nın desteği ile hazırlanan ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ ve ‘REIDIN Emlak Endeksi’ Ekim ayı sonuçları açıklandı. ‘REIDINGYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ne göre stok erime hızının yüzde 3.4 olduğu ekim ayında, fiyat artışı bir önceki aya göre yüzde 0.28, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4.29 oldu. 68 ili kapsayan ‘REIDIN Emlak Endeksi’ Ekim ayı sonuçlarına göre ise konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1.07 oranında arttı. Ekim ayında metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2.03 oranında artan Balıkesir, fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu.

konut fiyatlarındaki artış

izmir