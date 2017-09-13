Jamie Dimon: Bitcoin alanı bir dakika içerisinde kovarım

Henüz bu yılın başında 1000 doların altındayken geçtiğimiz günlerde 5000 doları aşan Bitcoin, JP Morgan CEO'su Jamie Dimon'un açıklamasıyla tepe taklak oldu.

Dimon, sanal para Bitcoin'in bir 'dolandırıcılık' olduğunu ve patlayacağını söyledi. Dev bankanın direksiyonundaki isim, herhangi bir traderının bitcoin işlemi yapması durumunda ise bir dakika içerisinde kovulacağını duyurdu.

New York'ta düzenlenen bir konferansta konuşan Dimon, "Bitcoin çalışmaz. İnsanların bir parayı yoktan var edebildikleri bir yerde iş yapamazsınız. Bu parayı satın alan insanların gerçekten akıllı oldukları düşünülemez" diye konuştu.

Dün 4200 dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin, açıklamanın ardından 3907 dolara kadar geriledi .

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