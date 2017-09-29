Japon kız robot insan mı

Fuarda Detroit: Become Human’ın standında yer alan insan görünümlü robot gerçekçiliğiyle ziyaretçileri adeta şoke etti. Japonya’da halihazırda insanımsı robotlar büyük ilgi görüyor ve hatta robotların işlettiği bir otel bile var.

Ne var ki fuardaki bu insanımsı robot aslında robotumsu insandı. Oyundaki robot karakter gibi hareket eden Japon kadının yaptıkları ziyaretçileri onun bir robot olduğuna inanmaları için yeterli olmuş.

Hatta öyle ki, fuarda görüntü alanlar sosyal medyada gerçekçiliğine atıfta bulununca kullanıcılar arasında robotun gerçek olup olmadığı ile ilgili büyük bir tartışma da çıkmış.

Büyük bir çoğunluk ve hatta Türk basınınındaki bazı yayınlar dahil olmak üzere robotumsu insanı, insanımsı robot olarak verdiler bile.

Ne dersiniz sizce de gerçek bir robota, ah yani insana çok benzemiyor mu(!)

Playstation 4'ün Detroit: Become Human oyunundaki karakterler de oldukça gerçekçi.

Japon kız

insanımsı robot

robot mu insan mı