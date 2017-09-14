JBS CEO'su Wesley Batista tutuklandı

Brezilya'da dünyanın en büyük hayvansal gıda üreticilerinden JBS şirketler grubunun CEO'su Wesley Batista içeriden finansal manipülasyon suçlamasıyla tutuklandı. JBS geçen yıl 53 milyar dolar tutarında satış yapmıştı.

Batista'nın geçen nisan-mayıs aylarındaki geniş kapsamlı yolsuzluk operasyonunda, şirketin üst düzey yöneticilerinin başsavcılık ile yaptıkları iş birliği anlaşması sürecinde içeriden öğrendiği bilgileri kullanarak kazanç sağladığı belirtiliyor.

Federal Polis Şefi Victor Hugo Rodrigues Alves, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, JBS'nin sahipleri Wesley ve Joesley Batista kardeşler tarafından işlenen suçların pazarın güvenirliğini sarstığını söyledi.

Alves, "Kurbanlar sadece JBS'nin hissedarları değil, yaşadığımız ülke." dedi.

Batista kardeşlerin avukatı Pierpaolo Cruz Bottini ise tutuklama kararlarını "haksız, absürt ve üzücü" olarak nitelendirdi. Bottini, "Onlar her zaman adaletin elindeydi, tanıklık ettiler ve gerekli tüm belgeleri sundular. Brezilya devleti adaletle iş birliği yapanların aleyhine intikam almak için her türlü yolu kullanmaktadır." diye konuştu.

Wesley Batista (sol arkada) polis nezaretinde mahkeme götürülürken

138 MİLYON DOLARLIK KAYIP ENGELLENDİ

JBS şirketler grubu, Batista kardeşlerin yolsuzluk operasyonunda iş birliği anlaşması yaptığına dair haberlerin basına yansımasından saatler önce piyasadan yüklü miktarda dolar aldığını doğruladı. Anlaşmanın basına yansımasının ertesi günü dolar yüzde 8'den fazla yükseldi ve şirket bundan kazanç sağladı.

Adli soruşturmaya göre, sanıklar içeriden aldıkları bilgilerle finans piyasalarındaki operasyonlardan kar elde etmek için şirket vasıtasıyla ses kayıtlarının basına sızmasından hemen önce piyasadan 1 milyar dolar satın aldı ve nisan ayında 6 gün boyunca 327 milyon dolarlık JBS hissesi sattı.

Federal savcılıktan verilen bilgiye göre, JBS kontrolörleri, şirket yöneticilerinin imzaladıkları iş birliği anlaşmaları döneminde gerçekleştirilen hisse satışlarından kaynaklanacak 138 milyon dolarlık kaybı engelledi.

Federal polise göre ise Batista kardeşler suçlu bulunmaları halinde 1 ila 5 yıl hapis ve elde edilen yasa dışı kazancın üç katına kadar para cezasına çarptırılabilir.

Michel Temer - Brezilya Eski Devlet Başkanı

SUS PAYI GÖRÜŞMESİNİ DEŞİFRE ETMİŞLERDİ

Batista kardeşler, yolsuzluk operasyonunda başsavcılık ile yaptıkları iş birliği anlaşması karşılığında, şirketin karıştığı bütün yolsuzlukları anlatmıştı.

Ayrıca, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer ile hapisteki eski Meclis Başkanı Eduardo Cunha'nın sus payı için yaptıkları özel görüşmeyi gizli ses kaydına almıştı. Ses kayıtlarının basına sızması sonrası Brezilya reali dolar karşısında bir günde yüzde 8 değer kaybetmişti.

Wesley ve Joesley Batista'nın iş birliği anlaşmasındaki ifadeleri ve ses kayıtları sonrası Federal Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Temer hakkında soruşturma açılmasına izin vermişti.

Başkan Temer ise Batista kardeşlerin ifadeleri ve ses kayıtlarının basına sızması sonrası dolarda oluşan ani yükselişten JBS'nin kar elde ettiğini ileri sürmüştü.

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