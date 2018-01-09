Eylül 2017'de gerçekleşen Maria kasırgasıyla büyük kayıplar yaşayan Porto Riko'ya sevgilisiyle gitmekten çok mutlu olduğunu belirten Jennifer Lopez, "Kasırgadan ve Somos konserinden sonra ilk kez buraya geldik. Bu harika adamla bu uzun mesafeyi yan yana geldiğim için ona minnettarım" dedi.



Jennifer Lopez, o dönem kasırga mağdurları için 1 milyon dolar bağışlamıştı.

Alex Rodriguez

Jennifer Lopez