Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Josef de Souza, Fenerbahçe Gazetesi'nin 173. sayısına röportaj verdi. Josef de Souza'nın röportajı şöyle:

- Fenerbahçe'de 3. sezonunu yaşıyorsun. Geldiğin günden itibaren spor medyasında Mehmet Topal ile birlikte oynayamayacağınız konuşuluyordu. Neredeyse bu sezonun da sonuna geldik. Bu yorumlar hakkındaki düşüncelerin nelerdir?

"Türkiye'de 3 sezonumu geçiriyorum. Fenerbahçe ve Türk futboluna çok iyi adapte olduğumu düşünüyorum. Geldiğim ilk zamandan itibaren bu kulübün bir parçası olduğumu hissettim. Her geçen yıl daha da iyiye gidiyorum. İlk geldiğim zamanda Mehmet Topal ile birlikte oynayamayacağımızı düşünmeleri normaldir. Çünkü ilk zamanlar şampiyonluk yaşayamadık bu da sistemin sorgulanmasına neden oldu. Bu sene birlikte iyi maçlar çıkarttığımız için insanların düşüncelerinin değiştiğini düşünüyorum. Önemli olan bizim oyun tarzımızdan çok Fenerbahçe'nin başarılarıdır."

- Daha önce bir çok ünlü Brezilyalı futbolcu, teknik adam Fenerbahçe'de çalıştı. Didi, Zico, Roberto Carlos gibi Brezilyalılar çok çabuk kulübe adapte olup büyük başarılarda pay sahibi oldular. Sen de uyum sorunu yaşamadan kulübe adapte oldun bunun sırrı nedir?

"Türk halkı yabancı futbolcuları çok iyi karşıladığı için ben de fazla yabancılık çekmedim. Çünkü taraftar, yabancı futbolculara ilgi ve sevgi gösterdiği için uyum sorunu yaşamadım. Türkiye'ye gelen Alex, Deivid, Roberto Carlos'un kulübe katkılarının fazla olması da Brezilyalılara olan sevgide bir payı olduğunu düşünüyorum. Taraftarın göstermiş olduğu sevgi için teşekkür ediyorum. Bu sevgilerin karşılığı olarak sahada en iyisini yapmaya çalışıyorum."

"FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ DÜNYA DERBİLERİ ARASINDADIR"

- Brezilya'da Flamengo - Flumiense arasında oynanan maç büyük derbi olarak görülüyor. Bunun Türkiye'deki karşılığı sence hangi takımlar?

"Brezilya'da birçok takım derbi olarak görülüyor. Türkiye'de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünya derbileri arasında görülüyor. Brezilya'daki derbilerin Fenerbahçe-Galatasaray derbileri kadar büyük olduğunu düşünmüyorum. Benim de oynamaktan zevk aldığım maçların başında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi geliyor."

"DERBİDE ATTIĞIM GOL İLE GERÇEK FENERBAHÇELİ OLDUM"

- 2017 sezonu ikinci yarısında Galatasaray'a deplasmanda 90+1 de attığın gol ile sahadan 1-0 galip olarak ayrıldık. Fenerbahçe'de Galatasaray'a gol atan gerçek Fenerbahçeli olarak görülür. Attığın golün anlamı ve duyguları nelerdir?

"Fenerbahçe'ye geldiğim ilk zamanlarda bu sözleri duyuyordum. Derbide attığım gol ile gerçek Fenerbahçeli oldum. Galatasaray'a attığım gol kariyerimin en önemli gollerinden birisi. Derbide son dakika da attığım golün önemini ilk başta anlayamamıştım. Daha sonra birçok tebrik ve kutlama mesajı aldığımda Galatasaray'a attığım golün önemini anladım. Çocuklarım büyüdüğünde attığım bu önemli golü izleteceğim."

- Deplasmanlarda oynadığımız maçlarda, evimizde oynadığımız maçlardan daha fazla puan kazandık sence neden böyle oldu?

"Bu sene bireysel hataları fazla yaptık. Taraftarımız her maçta stadı doldurup bizi desteklediler. Fakat galibiyet isteklerine fazla karşılık veremedik. Bu durum da bizim üzerimizde baskı oluşturdu. Biz bu baskıyı lehimize çeviremedik. Özgüven olarak bizi etkiledi. Evimizde oynadığımız maçlarda puan kaybetmemize neden oldu. Deplasmanda oynadığımız maçlarda biraz daha rahat oynadık ve taraftarımızın yaptığı baskıyı lehimize çevirerek maçlardan galip ayrıldık. Önümüzdeki maçlarda taraftarımız ile birlikte şampiyonluk için çaba göstereceğiz."

" BEŞİKTAŞ'IN MAÇA ÇIKMAMA KARARINI BİZE YAPILMIŞ BİR SAYGISIZLIK OLARAK GÖRÜYORUM"

- Kupa maçında Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması ve maçın tatil edilmesi için neler söylemek istersin?

"Beşiktaş'ın maça çıkmaması bizim açımızdan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Final maçına dinlenmiş olarak çıkacağımız için bizim lehimize olan bir durum. Maça çıkmama kararı rakip takımın kararıdır. Bana göre maça çıkmama kararı, taraftara ve bizlere de saygısızlık olduğunu düşünüyorum."

"ÖNEMLİ OLAN KALAN MAÇLARIMIZDAN GALİP GELEREK SEZONU LİDER BİTİRMEK"

- Kendi sahamızda kaybettiğimiz puanların değeri şimdi daha iyi anlaşılıyor. Aldığımız seri galibiyetlerle şampiyonluğun adayı durumundayız düşüncelerin nelerdir?

"Her sezonun önemli kilit maçları vardır. Bu sene benim önemli olarak gördüğüm, Akhisar ile oynadığımız maç olduğunu düşünüyorum. Evimizde oynadığımız Akhisar maçını kazansaydık şu an liderdik. Hala şampiyonluk yarışının içerisindeyiz. Önemli olan kalan maçlarımızdan galip gelerek sezonu lider bitirmek."

"BİZİ DESTEKLEYEN TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

- Taraftarımız için neler söylemek istersin?

"Taraftarımız kalan maçlarımızda bizleri desteklemeye devam etsinler. Taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu sene bizi çok iyi desteklediler. Stadımız tamamen doluydu. Bizi destekleyen taraftarımıza teşekkür ediyorum."