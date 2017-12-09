Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Bursaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle ligde oynadığı üst üste 4. maçını da kazanırken Bursaspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı. Fenerbahçe ayrıca kendi yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Josef de Souza maç sonunda açıklamalar yaptı.

Josef de Souza, kazandıkları özgüvenle şampiyonluk yolunda devam ettiklerini söyledi... Brezilyalı yıldız, “Çok önemli bir maç ve galibiyetti. İyi bir dönemden geçiriyoruz. Bundan sonra mütevazı şekilde maçlara çıkmamız gerek. Herkes koştu, mücadele etti. Böyle devam edersek şampiyonluk yolunda bu rüyamıza devam edebiliriz. Takımdaki özgüven arttı ve bu da galibiyetlere doğrudan katkı yapıyor. Özgüveniniz galibiyetlerle birlikte otomatikman geliyor. Sezon başında da aynı kadrodaydık. Maçlarda istediğimizi alamıyorduk. Anlayışımız değişti ve galibiyetler geldi. Özgüven geldikçe de maçları kazanmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

"SONUNA KADAR YARIŞIN İÇİNDEYİZ"

Brezilyalı yıldız, sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacakları da belirterek, “Biz şu anda özgüveni yakaladık ve maçlar kazanıyoruz. Yardımlaşan bir takım olduk ve yediğimiz gol sayıları azaldı. Gol yememenin katkısı olacaktır. Bir şekilde goller atıyoruz. Bu mücadelemiz devam etmeli. Rakiplerimiz kaliteli. Biz yarışın içinde olacağız. Biz kendimize bakalım ve işimizi yapalım. Sonuna kadar bu yarışın içinde olacağız” dedi.