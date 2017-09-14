Jülide Sarıeroğlu: Ne dediysek yapacağız

Temasları kapsamında beraberindeki heyetle Elazığ'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kamuya alınması konusu hakkındaki sorulara devap verdi.

Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kamuya alınması konusu hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Taşeron konusu AK Parti dönemlerinde ortaya çıkmış bir konu değil. Geçmişten beri Türkiye'de uygulanan bir çalışma şekli. Tabii bu çalışma şekli zaman içerisinde düzenli dediğimiz insan onuruna yaraşır bir çalışma şeklinde olmaktan bir kayış eğilimi içerisine girmiştir. Bu eğilimi düzeltmek için de AK Parti döneminde çok güçlü bir yasal düzenleme gerçekleştirildi. Eskiden ücretlerini alamayan, çalıştıkları iş yerlerinde yanlarında aynı işleri yaptıkları arkadaşlarından çok daha farklı imkanlarla, daha kötü ve zor şartlarda çalışmak zorunda kalanlar vardı. Kıdem tazminatı, izin ücreti gibi imkanlardan maalesef yoksunlardı.

Bu konuda asgari ücretin düzeltilmiş, ihalelerin üç yıllık yapılıyor ve yine toplu sözleşmeyle alakalı süreçlerin işliyor olmasıyla beraber ücretlerde kısmi oranlarda düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Ama zaman içerisinde her ne kadar bir düzelme olsa da beklentiler ve talepler farklı yönde. Geçmiş dönemde yapmış olduğumuz seçimlerde taşerondaki kardeşlerimize yönelik kamuda istihdam imkanıyla ilgili bir beyanımız oldu. Bugüne kadar AK Parti olarak ne dediysek ve ne yapacağız dediysek, arkasında durmuş bir iktidarız. Bu anlamda geçmiş dönemde bazı çalışmalar hayata geçirilmek istendi ama şartlar maalesef uygun olmadı. Bu dönemde bunun sorumluluğunu biliyoruz. Bunun taşerondaki işçilerimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle şuan çok titiz bir çalışma içerisindeyiz."

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