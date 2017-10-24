Justin Timberlake, skandaldan 14 yıl sonra ilk kez sahne verecek

14 yıl önce Amerikan Futbol Ligi finalinin devre arasında Janet Jackson'la birlikte sahne alan Justin Timberlake, Jackson'ın kostüm kazasına uğradığı skandal şovun ardından bu yıl yeniden finalde konser vereceğini açıkladı.



36 yaşındaki yıldız, şimdiden çok heyecanlı olduğunu söyledi. Timberlake'e sahnede kimin eşlik edeceği ise merak konusu.

Justin Timberlake