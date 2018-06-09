Juventus'tan kaleci transferi

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Genoa'nın kalecisi Mattia Perin ile dört yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki İtalyan kalecinin bonservisi için Genoa'ya 12 milyon Euro ödendiği, sözleşmedeki diğer koşulların yerine getirilmesi halinde 3 milyon Euro daha fazladan ödeme yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, bonservis bedelinin 3 yıl içinde taksitlerle ödeneceği, İtalyan kaleci ile de 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Böylece Juventus, Brezilyalı futbolcu Douglas Costa'nın ardından sezonun ikinci transferini yaptı. Genoa'da 8 yıldır düzenli olarak forma giyen Mattia Perin, İtalya Milli Takımı'nda ise 2 maça çıktı.

Dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen ve 17 yıldır Juventus'un kalesini koruyan Gianluigi Buffon, sezon sonunda takımdan ayrılmıştı.