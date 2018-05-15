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Akduvar, Ramazan hazırlığı dolayısıyla yoğun çalıştıklarını, il dışından sipariş aldıklarını vurgulayarak, "Rağbet fazla olduğu için iki vardiya olarak çalışıyoruz. İftarın vazgeçilmez tatlısıdır kadayıf. Biz de müşterilerimize en kaliteli şekilde hizmet etmek için çabalıyoruz." ifadesini kullandı.