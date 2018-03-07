HT Magazin'den Tarkan Abdullaoğlu'nun haberine göre; Eşi Jülide Kural ile Nişantaşı’na giden Kadir İnanır gazetecileri karşısında görünce hayli sinirlendi. Kural’ın telkinleriyle yumuşayan İnanır, “Sonra basın açıklaması yapacağım, her şeyi anlatacağım" dedi.

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