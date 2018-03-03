MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Bilal'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde İlkay kafa ile toplu ağlarla buluşturdu. 0-1

13. dakikada Aissati'nin pası ile buluşan Kappel ceza yayı üzerinde yerden yaptığı sert vuruşla top kaleciyi geçerek ağlara gitti. 1-1

17. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Timur'un doğrudan kaleye gönderdiği şutu kaleci Asil güçlükle kornere çeldi.

32. dakikada orta sahadan aldığı top ile ilerleyen Kappel'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda top yan direğe çarparak dışarı çıktı.

42. dakikada sağ kanattan Billal'in kullandığı köşe atışında Alper'in kafa vuruşu az farklı auta gitti.

56. dakikada Barış pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ziya, kaleci Göktuğ'un üzerinden aşırttığı topu kaleye gönderdi. 2-1

90+3. dakikada Timur'un kullandığı köşe atışında rakip ceza alanına kadar gelen kaleci Göktuğ topu ağlara gönderdi. 2-2