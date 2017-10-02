Kalp Atışı 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Kalp Atışı yeni bölümde neler yaşanacak?

SHOW TV'nin her Cuma akşamı büyük beğeniyle izlenen ve yeni bölümü büyük merakla beklenen dizisi Kalp Atışı'nın 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Eylül'ün Ali Asaf'ın evlilik teklifini kabul etmesi büyük merak uyandırdı. İşte Kalp Atışı 14. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...
KALP ATIŞI 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 14. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ali Asaf ve Eylül’ün arasındaki buzların eridiği, İpek’in ağlayarak Eylül’e sarıldığı tanıtımda Eylül’ün Ali Asaf’ın yarım kalan evlilik teklifini kabul ettiği sahne dikkat çekti.
Cuma günleri ekrana gelen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı heyecanla bekleniyor.
KALP ATIŞI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Kalp Atışı’nın geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 13. bölümünde;
Ali Asaf’ın sözlerini duyan Ziyanur kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Ziyanur’u hayata döndürmek için elinden geleni yapan Ali Asaf’ın en büyük destekçisi Eylül oldu. Esma sayesinde kendisine komplo kuranın Sinan olduğunu anlayan Eylül, ondan hesap sordu.
Babasına söylediği sözlerden dolayı büyük bir pişmanlık yaşayan Ali Asaf bir yandan da Eylül’e gerçekleri söylemek istedi. Bahar’ı öldüren ve hastanede tedavi olan saldırgan Eylül’e özür mektubu bırakarak kendini öldürmeye çalıştı. Süleyman’ın hasta yatağında Ziyanur’u ziyaret ettiği anlarda ise nefesler tutuldu.
Süleyman, Ziyanur’u geçmişiyle ilgili önemli bir sırrı Ali Asaf’a söylemekle tehdit etti. Süleyman’ı engellemeye çalışan Ziyanur’un yere yığıldığı final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.
KALP ATIŞI OYUNCULARI
Gökhan Alkan
Öykü Karayel
Ali Burak Ceylan
Hakan Gerçek
Seda Akman
Fatih Dönmez
Barış Aytaç
Merve Çağıran
Burcu Türünz
Başar Doğusoy
Selahattin Paşalı
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