Kalp Atışı 17. bölüm fragmanı yayınlandı

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı’nın 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Ali Asaf’ın, tüm hastaneye Eylül’le nişanlandıklarını açıkladığı ve Eylül’ün gözlerinin içine bakarak “unutma doktor müziğin iyileştirici bir tarafı vardır. Bu kalp atışı iyileştirecek bizi, söz veriyorum sana!” dediği romantik tanıtım heyecan yarattı. Cuma günleri ekrana gelen ve ilgiyle izlenen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor.

KALP ATIŞI 17. BÖLÜM FRAGMANI

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 27 Ekim Cuma saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Kalp Atışı"nın 17. bölüm fragmanı;

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Seda Akman, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor.

KALP ATIŞI 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kalp Atışı’nın geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 16. bölümünde Ziyanur’un devrettiği hisselerle birlikte her şeyi öğrenen Eylül, Ali Asaf’a gerçekleri ondan sakladığı için tepki gösterdi. Ali Asaf, Eylül’den vazgeçmeyerek aralarının iyi olması için elinden geleni yaptı. Ali Asaf kardeşi kuyuya düşen çocuğun çağrısına kayıtsız kalmayarak ona yardıma koştu. Oğuz’la yakınlaşan İpek, annesinin yalanını öğrenince büyük şok yaşadı. Eylül, uzun zaman sonra geri dönen Mehmet’e evleneceğini söyledi. Hastane koridorunda bayılan Alp’e müdahale eden Ali Asaf ve Oğuz, Alp’le ilgili acı gerçeği öğrendi. Annesinin itirafını duyan ve ona yalan söylediğini anlayan İpek, annesinin sevgilisine hesap sormaya gitti. Annesinin sevgilisi ile onun karısının İpek’i yaraladığı sahneler heyecanı arttırdı. İkili tarafından yaralanan İpek’in, Eylül’ün onu aradığı sırada yardım istediği final sahnesinde nefesler tutuldu.